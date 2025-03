Μέσα σε οικογενειακό κλίμα, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα της σε εκδήλωση που έλαβε χώρα το απόγευμα της Τρίτης (4/3) στο Globalsat VIP Lounge του ΟΑΚΑ.

Τους αθλητές και τα μέλη του τεχνικού επιτελείου των πρωταθλητών Ευρώπης υποδέχθηκε ο «ισχυρός άνδρας» της «πράσινης» ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος ευχήθηκε πρώτα απ’ όλα υγεία αλλά και πολλές επιτυχίες για το 2025.

Από το αγωνιστικό τμήμα τυχεροί της εκδήλωσης ήταν ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ και ο European Ambassador της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Φραγκίσκος Αλβέρτης.

