Νικηφόρα ολοκλήρωσε ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός τις υποχρεώσεις του στην Α1 Μπάσκετ των Γυναικών για το 2025 …

Λίγες ημέρες μετά την πρόκρισή τους στη φάση των «16» του EuroCup, οι «πράσινες» επιβλήθηκαν 90-60 του Πανσερραϊκού στο «Π. Γιαννακόπουλος», στην αναμέτρηση με την οποία «έπεσε η αυλαία» της 11ης αγωνιστικής, αλλά και της δραστηριότητας στο πρωτάθλημα για το έτος που φεύγει σε λίγες ημέρες, και πανηγύρισαν την δέκατη νίκη τους σε ισάριθμα ματς.

Ο Παναθηναϊκός είχε τέσσερις παίκτριες με διψήφιο αριθμό πόντων, με τη Φιτζέραλντ να είναι η κορυφαία με 25.

Η 11η αγωνιστική στην Α1 Μπάσκετ των Γυναικών:

ΠΑΟΚ-Αμύντας 77-73

Ολυμπιακός-ΠΑΣ Γιάννινα 95-60

Ανόρθωση Βόλου-Αθηναϊκός 66-86

Παναθλητικός-ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας 88-78

Παναθηναϊκός-Πανσερραϊκός 90-60

Ρεπό: Πρωτέας Βούλας

Βαθμολογία (σε 10 αγώνες)

Παναθηναϊκός 20

Αθηναϊκός 19

Ολυμπιακός 18

ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας 15

Πανσερραϊκός 15

ΠΑΣ Γιάννινα 15

Πρωτέας Βούλας 14

Παναθλητικός 14

ΠΑΟΚ 13

Ανόρθωση Βόλου 11

Αμύντας 11