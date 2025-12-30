Την αρχηγό της εθνικής Ελλάδας, Άρτεμη Σπανού, θα προσθέσει στη φροντ λάιν του ο Παναθηναϊκός. Η 32χρονη σέντερ, με ύψος 1.90, επιστρέφει στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά από απουσία 15 ετών.

Ξεκίνησε τη σεζόν φέτος στην τσεχική Μπρνο, μετρώντας 14,4 πόντους και 7,6 ριμπάουντ στο Eurocup.

Mε την εθνική, στα πρόσφατα τρία παιχνίδια για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 2027 είχε 16 πόντους και 7 ριμπάουντ μέσο όρο ανά αγώνα.

Η Άρτεμις Σπανού, στην Ελλάδα, σε συλλογικό επίπεδο, έχει αγωνιστεί μόνο στον Πανιώνιο την τετραετία 2006-07.

Αγωνίστηκε στο NCAA με το Κολέγιο Ρόμπερτ Μόρις (2010-2014), εν συνεχεία στην ομάδα του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης (2014-15), και ακολούθησαν οι Ούνι Ζιρόνα ΚΜ (2015-2017), ΜΚΣ Πολκοβίτσε (2017-2018 και 2019-2020 και 2022-23), UNI Γκιέρ (2018-2019) και Άρκα Γκντίνια (2020-21), Τάνγκο Μπουρζ (2024-25) και Μπρνο (2025).