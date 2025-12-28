Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να ταλαιπωρείται από τη γρίπη Α και, όπως είναι φυσικό, η έξαρσή της στα αποδυτήρια της ομάδας συνεχίζει να επηρεάζει την προετοιμασία του συλλόγου για το προσεχές ματς με το Μαρούσι.

Η σημερινή προπόνηση του «τριφυλλιού» έγινε χωρίς πέντε παίκτες, την ώρα που παραμένουν ακόμη και τρία μέλη του σταφ των «πράσινων».

Υπενθυμίζεται πως αρχικά οκτώ παίκτες είχαν προσβληθεί από τη γρίπη τύπου Α και πλέον το απουσιολόγιο έχει μειωθεί κατά τρία άτομα.

Υπενθυμίζεται ότι η ομάδα του Αταμάν αντιμετωπίζει την Τρίτη το Μαρούσι (18:30), στο Κλειστό του Αγίου Θωμά για την Stoiximan GBL, ενώ την Παρασκευή υποδέχεται για την τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου της Ευρωλίγκας τον Ολυμπιακό (21:15).