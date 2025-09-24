Η ημέρα που περίμεναν οι φίλοι του Παναθηναϊκού έφτασε, καθώς την Τετάρτη οι «πράσινοι» με ανάρτηση τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσίευσαν τη πρώτη τους φανέλα για τη νέα σεζόν.

Στη νέα εμφάνιση του «τριφυλλιού» δεν υπάρχουν οι κόκκινες λεπτομέρειες του χορηγού, όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, αντιθέτως σε αυτήν κυριαρχεί το πράσινο χρώμα, ενώ υπάρχουν και πινελιές χρυσού.