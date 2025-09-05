Ο Παναθηναϊκός πενθεί την απώλεια του Αλέξη Τσαντίλη, παλαίμαχου καλαθοσφαιριστή της ομάδας που απεβίωσε σε ηλικία 65 ετών.

Ο Τσαντίλης, υπήρξε μέλος της εφηβικής Εθνικής Ομάδας και στέφθηκε πρωταθλητής Ελλάδας το 1984 με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του παλαίμαχου καλαθοσφαιριστή μας, Αλέξη Τσαντίλη. Ο εκλιπών ήταν μέλος της σπουδαίας ομάδας του Παναθηναϊκού που κατέκτησε το Πρωτάθλημα Ελλάδος το 1984. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».