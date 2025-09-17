Στα παιδιά των ακαδημιών του Παναθηναϊκού μίλησε ο σούπερ σταρ της εθνικής, Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Δύο ημέρες μετά την επιστροφή του από τη Ρίγα στην Αθήνα μαζί με τους υπόλοιπους διεθνείς μας, ο «Greek Freak» παρακολούθησε την προπόνηση της ομάδας U13 των ακαδημιών των «πρασίνων» και στη συνέχεια έδωσε συμβουλές για το μπάσκετ στους νεαρούς αθλητές.

Παράλληλα, βρέθηκε κοντά και στο τμήμα PAO BC Academy ASD, το οποίο απευθύνεται σε άτομα που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού.