Ο Μάικ Μπατίστ φιλοξενήθηκε σε Λιθουανικό Μέσο, σε μία συνέντευξη σχετικά με την ενασχόλησή του με την προπονητική, τις επιρροές του και το ενδεχόμενο επιστροφής του στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού.

Σε μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης, ο Μάικ Μπατίστ μίλησε ανοιχτά για το προπονητικό του μέλλον, δηλώνοντας απόλυτα έτοιμος να αναλάβει τα ηνία μίας ομάδας της Euroleague ως πρώτος προπονητής. Όπως δήλωσε, ένας από τους σημαντικότερους στόχους της καριέρας του είναι να επιστρέψει κάποια στιγμή στον Παναθηναϊκό από το πόστο του head coach, καθώς διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με τον σύλλογο και τον κόσμο του.

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