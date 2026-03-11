Ο Ράφα Μπενίτεθ, παραχώρησε δηλώσεις στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, πριν από το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μπέτις (12/3, 19:45), για το πρώτο ματς των δύο ομάδων στη φάση των «16» του UEFA Europa League.

O πολύπειρος προπονητής, μίλησε σχετικά με το πλάνο που θα ακολουθήσει ο Παναθηναϊκός κόντρα στους Ανδαλουσιανούς, τονίζοντας πως η ομάδα χρειάζεται χρόνο για να φτάσει εκεί που μπορεί, ωστόσο σημείωσε πως βρίσκεται στο σωστό δρόμο και θα συνεχίσει τη σκληρή δουλειά ώστε να μπορέσει να υπηρετήσει το αγωνιστικό πλάνο με απόλυτη προσήλωση, ενώ τόνισε ότι οι ποδοσφαιριστές του θα πρέπει να είναι προσηλωμένοι και συμπαγείς.

