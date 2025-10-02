Ο Σάνι Μπετσίροβιτς ήταν μέλος της ομάδας του Παναθηναϊκού που το 2007 είχε κατακτήσει τον τίτλο της Euroleague, μέσα στο ΟΑΚΑ, υπό την τεχνική καθοδήγηση του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς.

Εν συνεχεία εργάστηκε στο τεχνικό τιμ των «πρασίνων», ως άμεσος συνεργάτης του Σάσα Τζόρτζεβιτς, για να αλλάξει πόστο και ως αθλητικός διευθυντής να οδηγήσει μέσα σε 10 μήνες τον Παναθηναϊκό στην κατάκτηση του 8ου τίτλου Euroleague στην Ιστορία του, το 2024, στο Βερολίνο.

Από τον περασμένο Ιούλιο, ο Σάνι Μπετσίροβιτς μετακόμισε στην Αγία Πετρούπολη, διαδεχόμενος τον Μάνο Παπαδόπουλο στη θέση του αθλητικού διευθυντή της ρωσικής ομάδας.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στη σερβική ιστοσελίδα «meridiansport.rs», o 44χρονος πλέον Σλοβένος, δήλωσε: «Οτιδήποτε άλλο εκτός από την κατάκτηση του τίτλου της Euroleague θα είναι απογοήτευση για τον Παναθηναϊκό».

Ο Σάνι Μπετσίροβιτς παραδέχτηκε πως ένιωσε σοκαρισμένος όταν ενημερώθηκε πως δεν θα συνεχίσει στον Παναθηναϊκό. «Δεν μπορέσαμε να βρούμε κοινά σημεία για να συνεχίσουμε τη συνεργασία. Στην αρχή σοκαρίστηκα, αλλά στο τέλος αποδείχθηκε ότι, μόλις κλείσει μια πόρτα, όσο μεγάλη κι αν είναι, ανοίγει μια νέα, διαφορετική».

Για να μιλήσει και για τα μεγάλα ονόματα που «έκλεισε» για τον Παναθηναϊκό επί των ημερών του, όπως ο Κέντρικ Ναν, ο Ματίας Λεσόρ και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. «Η πρώτη μου μεταγραφή ήταν ίσως ο πιο σημαντικός κρίκος και ο πιο υποτιμημένος παίκτης – ο Τζέριαν Γκραντ. Σίγουρα ένας από τους παράγοντες που μας έφεραν πολλά. Μπορεί να μην είναι πολύ ελκυστικός και να μην τραβάει την προσοχή, αλλά σίγουρα είναι ένας πολύ σημαντικός κρίκος» εξήγησε ο Σλοβένος αθλητικός διευθυντής.

Αναλυτικά, μιλώντας για τον Παναθηναϊκό, από τον οποίο έχει τις υψηλότερες προσδοκίες αυτή τη σεζόν, ο Σάνι Μπετσίροβιτς είπε: «Ο Παναθηναϊκός σίγουρα έχει μια σούπερ ομάδα και οτιδήποτε άλλο εκτός από την κατάκτηση της Euroleague θα ήταν μια μεγάλη απογοήτευση. Ο Αταμάν δήλωσε επίσης ότι έχει μια ομάδα με δύο ομάδες της Euroleague και ότι και οι δύο ομάδες θα έπρεπε να είναι στο φάιναλ φορ».

Πιθανότατα δεν υπάρχει μεγαλύτερο επίτευγμα στον κόσμο, στο πόστο των αθλητικών διευθυντών και των ανθρώπων που εργάζονται για τη δημιουργία ενός ρόστερ σε τόσο υψηλό επίπεδο ομάδων μπάσκετ. Το καλοκαίρι του 2023, ο Παναθηναϊκός άλλαξε σχεδόν ολόκληρη την ομάδα, απέκτησε διψήφιο αριθμό νέων παικτών – και από την 17η θέση τη σεζόν 2022-23… κατέκτησε τη Euroleague τη σεζόν 2023-24.

Ο Μπετσίροβιτς σχολίασε σχετικά: «Τα αποτελέσματα μιλούν για τη δουλειά μου. Η μεγαλύτερη αναγνώριση για έναν άνθρωπο στη θέση μου και τον σύλλογο για τον οποίο εργάστηκα. Είμαι σε ειρήνη με τον εαυτό μου, απέδειξα στο υψηλότερο επίπεδο ότι είμαι απόλυτα ικανός ν’ αναλάβω την ομάδα, παίρνοντας καλές αποφάσεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, φυσικά, με τη βοήθεια του προέδρου και σε συνεργασία με τον προπονητή».

Στην ερώτηση πως τα κατάφερε όλα αυτά με τον Παναθηναϊκό, απάντησε: «Πάντα υπάρχει ο παράγοντας τύχη. Υπάρχουν πολλές καλές ομάδες που δείχνουν ενότητα αλλά δεν παράγουν ποτέ καλό αποτέλεσμα. Σίγουρα, μεγάλο μερίδιο ανήκει στον προπονητή και το προπονητικό επιτελείο, αλλά και σε εμάς που εργαζόμαστε στη σκιά για να διατηρήσουμε όλες αυτές τις σχέσεις, για να βεβαιωθούμε ότι όλα είναι όπως πρέπει, για να κάνουμε τις αγχωτικές καταστάσεις να φαίνονται λιγότερο αγχωτικές για τους παίκτες και την ομάδα. Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να ισορροπηθούν, ώστε όλοι να έχουν καθαρό μυαλό και να μπορούν να σκέφτονται το μπάσκετ».

Η ιστορία της απόκτησης του Κέντρικ Ναν είναι διάσημη, δεδομένου ότι ο Μπετσίροβιτς, με τη βοήθεια των Γκόραν και Ζόραν Ντράγκιτς, ήρθε σε επαφή με τον πρώην παίκτη του NBA, σήμερα MVP της Euroleague. Ήταν μια κομβική κίνηση στην πορεία για την κατάκτηση της Euroleague, αλλά μόνο μία κίνηση σε μια τεράστεια πορεία του Παναθηναϊκού μέχρι την κορυφή. Εκείνο το καλοκαίρι, του 2023, ο Κώστας Σλούκας μετακόμισε από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό.

Ο Μπετσίροβιτς υπογράμμισε: «Υπήρχαν πολλές καλές συμφωνίες, ο Λεσόρ, ο Χουάντσο (σ.σ. Ερνανγκόμεθ)…».

Ο Σέρβος έχει αποδείξει την αξία του στον ρόλο του αθλητικού διευθυντή, καταγράφοντας εξαιρετικά αποτελέσματα με την Τσεντεβίτα Ολίμπια πριν από τον Παναθηναϊκό, και τα πρώτα βήματα στη Ζενίτ είναι πολλά υποσχόμενα. Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας;

«Δεν υπάρχει μυστικό. Η προσέγγισή μου με θετικότητα και καλή θέληση, οι σχέσεις και η συνεργασία με τους ανθρώπους, αυτό είναι το κλειδί στις μέρες μας. Δεν αποφεύγω το γεγονός ότι είχα την ευκαιρία να φέρω κορυφαίους ειδικούς και παίκτες παντού, αλλά οι σεζόν είναι μεγάλες, υπάρχουν πολλές διακυμάνσεις, οπότε ως κάποιος που ήταν παίκτης, μέλος του προπονητικού επιτελείου, είναι σίγουρα πιο εύκολο για μένα να αναγνωρίσω τι και πώς σε ορισμένες καταστάσεις».

Ως κάποιος που ασχολείται βαθιά με το θέμα, εξέφρασε επίσης τη γνώμη του για την ευρωπαϊκή αγορά: «Χρόνο με το χρόνο, γίνεται όλο και πιο δύσκολο. Η ομάδα μικραίνει και η αγορά μεγαλώνει. Για να κάνεις καλή δουλειά, πρέπει να φτιάξεις μια ομάδα νωρίς και να υπογράψεις παίκτες, ώστε να μην καταλήξεις με τους παίκτες υψηλότερης ποιότητας που έχουν απομείνει στην αγορά. Τα πράγματα αλλάζουν στον τρόπο εργασίας, αλλά η αύξηση του προϋπολογισμού όλων των ομάδων ανοίγει όλο και περισσότερες ευκαιρίες για την πρόσληψη παικτών από το NBA».

Η επιρροή των αμερικανικών κολεγίων είναι επίσης σημαντική, και λόγω των δικαιωμάτων μπορούν να προσφέρουν μεγάλα ποσά σε νέους παίκτες. «Έχει μεγάλη επιρροή, θα γίνει αισθητή σε 4-5 χρόνια. Οι δύο πρώτες γενιές έχουν ήδη φύγει, οπότε μέχρι να τελειώσουν το κολέγιο, σίγουρα θα υπάρξουν περισσότερες μεγάλες μεταγραφές τα επόμενα δύο ή τρία χρόνια, και υπάρχει έλλειψη παικτών στην Ευρώπη, στους οποίους θα έπρεπε να προσφερθεί μια ευκαιρία.

Μακροπρόθεσμα, δεν θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ποιότητα της Euroleague εκεί που είναι τώρα. Μακροπρόθεσμα, όλοι φοβόμαστε ότι η Euroleague, με όλα όσα έχει τώρα, θα γίνει πρωτάθλημα βετεράνων, επειδή δεν μπορείς να προσελκύσεις παίκτες από το NCAA ή συμβόλαια από το NBA ή ακόμη και στο Development League. Θα χρειαστούν πολλές στρατηγικές κινήσεις για να αναπτυχθεί η Euroleague όπως έχει αναπτυχθεί μέχρι τώρα».

Η ευρωπαϊκή μπασκετική αναδιάρθρωση αλλάζει συνεχώς. Η Euroleague επεκτάθηκε, και ανακοινώθηκε επίσης η δημιουργία της NBA League στη Γηραιά Ήπειρο. ο Μπετσίροβιτς είπε σχετικά: «Υπάρχει ανταγωνισμός με το NBA Europe που έρχεται. Είμαι υποστηρικτής της επέκτασης του πρωταθλήματος, θα πρέπει να επεκταθεί περαιτέρω επειδή θα αποκτήσουμε περισσότερες κορυφαίες ομάδες με καλό προϋπολογισμό και με αυτόν τον τρόπο θα προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε την πιθανή είσοδο πρωταθλημάτων ή συστημάτων που θα πρέπει να δημιουργηθούν τα επόμενα δύο ή τρία χρόνια».