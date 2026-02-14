Ο Παναθηναϊκός στάθηκε στο ύψος του και πάλεψε μέχρι την τελευταία κατοχή, όμως ο Γουέιντ Μπάλντουιν είχε διαφορετική άποψη. Πήρε την μπάλα στην πιο κρίσιμη στιγμή και με σουτ μέσης απόστασης «υπέγραψε» τη νίκη μέσα στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.

Οι πανηγυρισμοί του ήταν έντονοι και γεμάτοι πάθος, σε σημείο που προκάλεσαν αντιδράσεις από την πλευρά των γηπεδούχων, τόσο από τους παίκτες που βρίσκονταν στο παρκέ όσο και από τον πάγκο. Η ένταση ανάμεσα στον Τζέριαν Γκραντ και τον Αμερικανό γκαρντ της Φενέρμπαχτσε είχε ξεκινήσει ήδη από τα προηγούμενα λεπτά, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως και στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων υπήρξαν μεταξύ τους έντονες στιγμές.

