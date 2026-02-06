Όπως γνωστοποίησε ο έγκριτος Λιθουανός δημοσιογράφος, Ντονάτας Ουρμπόνας, ο Παναθηναϊκός και η Χάποελ Τελ Αβίβ θα έχουν το προβάδισμα για την απόκτηση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, στη περίπτωση που επιστρέψει στην Ευρώπη.

Το βράδυ της Πέμπτης (5/2), ολοκληρώθηκε η Trade Deadline με τους Μπακς να αποκτούν στο ρόστερ τους μέσω ανταλλαγής τριών ομάδων, τον πρώην MVP της Euroleague. Λίγες ώρες αργότερα, γνωστοποιήθηκε πως ο Αμερικανός φόργουορντ έμεινε ελεύθερος από τα «Ελάφια» -μια κίνηση που ήταν αναμενόμενη από την στιγμή που έφυγε από τους Σανς-.

