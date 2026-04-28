Την πόρτα του χειρουργείου πέρασε το πρωί της Τρίτης (28/4) ο Κώστας Σλούκας. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού υποβλήθηκε σε επέμβαση στο γόνατο για την αποκατάσταση της ρήξης έξω μηνίσκου στο αριστερό γόνατο.

Ο έμπειρος γκαρντ θα αρχίσει την διαδικασία αποθεραπείας, με τους «πράσινους» να ελπίζουν πως θα μπορέσει να επιστρέψει εγκαίρως, εν όψει του Final-4 της Αθήνας, εφόσον η ομάδα εξασφαλίσει την πρόκριση μέσω της σειράς με τη Βαλένθια.

Στην εφετινή EuroLeague, ο Σλούκας καταγράφει 9,6 πόντους με 49% στα δίποντα, 38% στα τρίποντα και 91% στις βολές, ενώ προσθέτει 1,9 ριμπάουντ και 5,1 ασίστ ανά αγώνα σε 38 συμμετοχές.