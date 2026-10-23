Λίγο μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού με 85-79 επί της Μπασκόνια, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις παραδέχτηκε ότι η ομάδα του πήρε το θετικό αποτέλεσμα δίχως να πραγματοποιήσει καλή εμφάνιση.

Ο Αμερικανός φόργουορντ δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για το πρόσωπο που παρουσίασε η ομάδα του απέναντι στην Μπασκόνια, χαρακτηρίζοντας τυχερή τη νίκη απέναντι στην ομάδα της Βιτόρια. Στη συνέχεια τόνισε ότι πρέπει να υπάρξει βελτίωση στον τομέα των ριμπάουντ.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr