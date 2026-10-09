Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έκανε δηλώσεις μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού με 92-74 επί της Φενέρμπαχτσε, αφήνοντας αιχμές για όσα είχε ακούσει στο παρελθόν, όταν ο Παναθηναϊκός δεν έπαιρνε τα αποτελέσματα που ήθελε.

Ο Αμερικανός φόργουορντ ξεκίνησε την τοποθέτησή του χαρακτηρίζοντας ομάδα Final Four τον Παναθηναϊκό, ωστόσο υπογράμμισε ότι ακολουθούν πολλά και ακόμη δυσκολότερα παιχνίδια στη διάρκεια της σεζόν, δίνοντας συγχαρητήρια στην ομάδα του.

Στα συνέχεια, σε ερώτηση σχετικά με το κίνητρό του, απάντησε λακωνικά ότι η μικροπρέπεια είναι αυτή που του δίνει ακόμη περισσότερη ώθηση, ενώ στη συνέχεια άφησε αιχμές σχετικά με την κριτική που είχε δεχτεί, σε μία περίοδο που ο Παναθηναϊκός δεν αντικατόπτριζε την ποιότητά του με νίκες.

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