Ο Ναντίρ Ιφί και ο Τι Τζέι Σορτς οδήγησαν την Παρί στο πρωτάθλημα Γαλλίας την περασμένη σεζόν.

Εμφανώς συγκινημένος πριν από την επιστροφή του πρώην συμπαίκτη του Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος θα επισκεφθεί την «Accor Arena» με τον Παναθηναϊκό απόψε (22:00, Novasports Prime ), ο Ναντίρ Ιφί, μίλησε -μεταξύ άλλων- στη γαλλική εφημερίδα «L’ Equipe» για τη σχέση του με τον Αμερικανό πόιντ γκαρντ, ο οποίος βοήθησε την ομάδα της πρωτεύουσας να κερδίσει κάθε γαλλικό τρόπαιο τις δύο τελευταίες σεζόν.

«Θα είναι πραγματικά ξεχωριστή στιγμή, γιατί δεν έχω παίξει ποτέ εναντίον του σε επίσημο παιχνίδι. Αλλά έχουμε παίξει πολύ ο ένας εναντίον του άλλου στην προπόνηση (χαμόγελα).

Έτσι, το να ξαναβλέπω τον αδερφό μου, με τον οποίο έχουμε κερδίσει τα πάντα στη Γαλλία τα τελευταία δύο χρόνια – Κύπελλο Πρωταθλητών και EuroCup 2024, Κύπελλο και Πρωτάθλημα 2025 – είναι σίγουρα πολύ συγκινητικό. Αλλά στο τέλος της βραδιάς, πρέπει να κερδίσουμε», είπε και πρόσθεσε:

«Δεν παίξαμε πολύ άμυνα ο ένας εναντίον του άλλου. Αλλά ήταν τόσο ανταγωνιστικός, θέλει να κερδίζει τα πάντα. Τον ξέρουμε, μιλάει πολύ, είναι λίγο αστείος, προσπαθεί να μπει μέσα στο μυαλό των αντιπάλων. Το να τον έχουμε στην ομάδα ήταν απίστευτο.

Είμαστε δύο διαφορετικοί παίκτες και ήμουν πολύ τυχερός που τον είδα να παίζει δίπλα μου. Παρόλο που δεν είναι σπουδαίος σουτέρ τριών πόντων, είχε μια πολύ καλή σεζόν σε αυτόν τον τομέα. Το να μπορώ να τον παρακολουθώ, να βλέπω πώς χειραγωγεί τις αντίπαλες άμυνες με το παιχνίδι του, με βοήθησε πολύ.

Τη στιγμή, όταν συνειδητοποιείς ότι δεν είναι πια εκεί, είναι πραγματικά λυπηρό. Αλλά ταυτόχρονα, ήμασταν ψυχολογικά προετοιμασμένοι γι’ αυτό. Όλη την περασμένη σεζόν, το περιμέναμε».

Στη συνέχεια ο Νταντίρ Ιφί, απάντησε σε ερώτηση σχετικά με «το δύσκολο ξεκίνημα στη σεζόν, με λιγότερο χρόνο παιχνιδιού και ευθύνη»:

«Είναι σαφές ότι πρέπει να προσαρμοστεί στο στυλ παιχνιδιού του Παναθηναϊκού. Αλλά ειλικρινά, νομίζω ότι γίνεται κακή χρήση του. Σπάνια τον έχω δει σε καταστάσεις όπου ήταν στην Παρί Σεν Ζερμέν. Δεν μιλάω καν για το στυλ παιχνιδιού, αλλά για καταστάσεις όπου είναι πραγματικά καλός. Δεν φαίνεται να χρησιμοποιείται με τον καλύτερο τρόπο. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός είναι ένας ιστορικός σύλλογος που έχει αναδειχθεί πρωταθλητής επτά φορές, συμπεριλαμβανομένου του 2024. Είμαι σίγουρος ότι το προπονητικό του επιτελείο θα προσαρμοστεί και θα βρει τη λύση».