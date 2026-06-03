Εκτός εξάδας ξένων για το Game 1 των τελικών απέναντι στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ έμειναν οι Χουάντσο Ερναγκόμεθ και Κένεθ Φαρίντ.
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Εκτός εξάδας ξένων για το Game 1 των τελικών απέναντι στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ έμειναν οι Χουάντσο Ερναγκόμεθ και Κένεθ Φαρίντ.
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