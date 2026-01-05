Με στόχο την επιστροφή του στις νίκες, προκειμένου να αφήσει πίσω του την 10η συνεχόμενη ήττα από τον Ολυμπιακό στην Ευρώπη, θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός την Τρίτη απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο στο T-Center.

Την προσπάθεια του τριφυλλιού απέναντι στους Ιταλούς δεν είναι σε θέση να ενισχύσει ο Ντίνος Μήτογλου.

Ο διεθνής φόργουορντ έχει υποστεί θλάση στον οπίσθιο μηριαίο και δεν υπολογίζεται από τον Εργκίν Αταμάν για τη «μάχη» με την ιταλική ομάδα.

Το ευχάριστο για τον Παναθηναϊκό είναι πως ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο οποίος δεν αγωνίστηκε απέναντι στην Καρδίτσα, αφού είχε ενοχλήσεις στο δεξί γαστροκνήμιο, είναι πανέτοιμος.

Ο πρώην άσος της Μπασκόνια έβγαλε όλο το πρόγραμμα της σημερινής προπόνησης των «πρασίνων» και θα βοηθήσει τους «πράσινους» απέναντι στην Αρμάνι.

Εν τω μεταξύ τον αυριανό αγώνα στο T-Center θα διευθύνουν οι διαιτητές Νταμίρ Γιαβόρ (Σλοβενία), Γκίτις Βίλιους (Λιθουανία) και Μάρτσιν Κοβάλσκι (Πολωνία).