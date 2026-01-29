Τις πολύτιμες υπηρεσίες του Κέντρικ Ναν θα στερηθεί ο Παναθηναϊκός σε ακόμη ένα παιχνίδι.

Οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν την Παρασκευή (30/1, 21:15, Novasports Prime) την Βιλερμπάν, για την 25η αγωνιστική της Euroleague και καλούνται και επί γαλλικού εδάφους να αγωνιστούν χωρίς τον Αμερικανό αστέρα τους.

O 30χρονος άσος εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από διάστρεμμα, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός αποστολής από τον Εργκίν Αταμάν.

Πάντως στο ματς με τους Γάλλους ο Τούρκος τεχνικός θα έχει στη διάθεσή του τους Ρισόν Χολμς, Ντίνο Μήτογλου και Τζέντι Όσμαν.