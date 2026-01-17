Τις υπηρεσίες του Κέντρικ Ναν για ακόμα ένα παιχνίδι θα στερηθεί ο Παναθηναϊκός. Ο Αμερικανός σούπερ σταρ δεν θα βρίσκεται στην αποστολή των «πρασίνων» για το ματς με τον ΠΑΟΚ (18/1, 16:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ), που θα γίνει στην Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της GBL.

Ο Ναν ταλαιπωρείται από διάστρεμμα και δεν προπονήθηκε την Παρασκευή (16/1), με αποτέλεσμα να μην βρίσκεται στην διάθεση του Εργκίν Αταμάν, όπως συνέβη και στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Μπάγερν Μονάχου για την Euroleague.

Να σημειωθεί ότι στην Ευρωλίγκα ακολουθεί «διαβολοβδομάδα» με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει την Μπασκόνια (20/1, εντός) και την Μακάμπι Τελ Αβίβ (22/1, εκτός).