Χωρίς τις υπηρεσίες του Κέντρικ Ναν αναμένεται να παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στο Τελ Αβίβ απέναντι στην Μακάμπι, καθώς ο Αμερικανός γκαρντ, δεν ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί.

Ο Παναθηναϊκός (14-9) ταξιδεύει στο Ισραήλ, όπου φιλοξενείται από την Μακάμπι (9-14), στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Euroleague (22/1, 21:05).

Οι “πράσινοι” θέλουν να δώσουν συνέχεια στις καλές εμφανίσεις, έπειτα από την νίκη απέναντι στην Μπασκόνια, με τον Έργκιν Αταμάν, να μην μπορεί να υπολογίζει στον Αμερικανό για ακόμη ένα παιχνίδι.

