Με τον Κώστα Σλούκα να μην προπονείται, συνεχίζουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού την προετοιμασία τους εν όψει του Game 5 με τη Βαλένθια στην Ισπανία (13/5, 22:00, Novasports 4HD) για τα play off της Euroleague.

Ο αγώνας-τελικός θα κριθεί το τελευταίο «εισιτήριο» για το Final-4 που θα διεξαχθεί το διάστημα 22-24 Μαΐου στην έδρα του «τριφυλλιού», το «Telekom Center Athens».

Ο αρχηγός των «πράσινων» ήταν ο μοναδικός απών από τη προπόνηση, καθώς συνεχίζει το δικό του πρόγραμμα, προκειμένου να αφήσει πίσω την αρθροσκόπηση, στην οποία υποβλήθηκε στα τέλη Απριλίου, και να επιστρέψει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας.

Οι παίκτες του «τριφυλλιού» θα κάνουν άλλη μια προπόνηση στην Αθήνα το πρωί της Τρίτης (12/5) και στη συνέχεια η αποστολή του «τριφυλλιού» θα «πετάξει» για τη Βαλένθια.

Υπενθυμίζεται ότι η ομάδα που θα επικρατήσει στη «μονομαχία» του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό του Final-4 τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ στον άλλο ημιτελικό θα «μονομαχήσουν» ο Ολυμπιακός και η πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενερμπαχτσέ.