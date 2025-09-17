Με μία απουσία αρχίζει το ταξίδι του Παναθηναϊκού στην Μελβούρνη, καθώς ο Τσέντι Όσμαν δεν θα ακολουθήσει την αποστολή λόγω προβλήματος τραυματισμού.

Ο Τούρκος φόργουορντ ταλαιπωρείται από οστικό οίδημα, συνέπεια της συμμετοχής του στα κρίσιμα ματς της Εθνικής Τουρκίας στο Ευρωμπάσκετ, και θα παραμείνει στην Αθήνα για θεραπείες.

Στο «τριφύλλι» επικρατεί ανησυχία, αφού η κατάστασή του θα επανεκτιμάται καθημερινά, με στόχο να προλάβει την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας στις 30 Σεπτεμβρίου.

Αντίθετα, ευχάριστα είναι τα νέα για τον Ρισόν Χολμς. Ο Αμερικανός σέντερ ξεπέρασε την ίωση που τον κράτησε εκτός δράσης και αναμένεται να ταξιδέψει την Τετάρτη (17/9) το βράδυ προς την Αυστραλία.

Αυτό σημαίνει πως δεν θα αγωνιστεί στο πρώτο φιλικό με την Παρτίζαν (18/9), αλλά λογικά θα είναι στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν στο παιχνίδι με την Αδελαΐδα την Κυριακή (21/9) στο Σίδνεϊ, στο πλαίσιο του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Στο μεταξύ, οι υπόλοιποι διεθνείς του Παναθηναϊκού (Σλούκας, Μήτογλου, Καλαϊτζάκης, Σαμοντούροφ, Τολιόπουλος, Χουάντσο, Γιουρτσέβεν), μαζί με το τεχνικό επιτελείο, πέταξαν το βράδυ της Τρίτης (16/9) για Μελβούρνη μέσω Ντουμπάι, αρχίζοντας την περιοδεία στην Αυστραλία.