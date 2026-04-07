Σε συζητήσεις για την απόκτηση του Τρεντ Φόρεστ της Μπασκόνια βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Σύμφωνα με το «encestando» το «τριφύλλι» κυνηγάει τον 27χρονο γκαρντ, την ώρα που βρίσκεται στην Ισπανία για τα δύο πολύ σημαντικά και κομβικά παιχνίδια με Μπαρτσελόνα και Βαλένθια που θα κρίνουν την θέση του με στόχο την 6άδα και τα play off της Ευρωλίγκας.

Το συμβόλαιο του Αμερικανού ολοκληρώνεται στο τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής σεζόν, ενώ για την περίπτωσή του ενδιαφέρεται έντονα και ο Ερυθρός Αστέρας, που ψάχνει τον αντικαταστάτη του Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ.

Τον παίκτη που φέτος μετράει 10,7 πόντους, 4,3 ασίστ, 2,8 ριμπάουντ και 14,8 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης σε 24 αγώνες παρακολουθούν επίσης Μπαρτσελόνα και Βαλένθια.