Καλά κρατεί το… τρίτο ημίχρονο του Game 2 ανάμεσα στη Βαλένθια και τον Παναθηναϊκό, στο οποίο οι «πράσινοι» πήραν τη νίκη στην παράταση με 107-105, διπλασιάζοντας τις νίκες τους έναντι των Ισπανών.

Νωρίτερα οι διοικούντες των «πρασίνων» πέρασαν στην αντεπίθεση, αναφέροντας σε ανακοίνωσή τους ότι το βράδυ της Πέμπτης βίωσαν στη «Roig Arena» τη χειρότερη φιλοξενία και συμπεριφορά σε ευρωπαϊκό γήπεδο. Μάλιστα ξεκαθάρισαν ότι έχουν ήδη προχωρήσει σε καταγγελία στη διοργανώτρια αρχή.

