Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» έχει ήδη ξεκινήσει και ο Δημήτρης Διαμαντίδης έκανε το δικό του κάλεσμα στον κόσμο του Παναθηναϊκού εν όψει της διοργάνωσης.

Έπειτα από έναν χρόνο απουσίας, το 8ο Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» επιστρέφει στην Αθήνα και θα διεξαχθεί στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2026, στην έδρα του «Τριφυλλιού», το Τ-Center. Στη φετινή διοργάνωση θα αγωνιστούν ο Παναθηναϊκός, η Παρτίζαν, ο ΠΑΟΚ και η Μπουργκ.

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