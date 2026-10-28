Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 84-66 της Κάστορς για την 3η αγωνιστική του EuroCup γυναικών και συνέχισε αήττητος τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε δυναμικά την αναμέτρηση απέναντι στις Κάστορς, παίρνοντας από νωρίς το προβάδισμα με 2-8, χάρη στις λύσεις της Σάρα Μπετζέντι και της Σεντόνα Πρινς. Οι γηπεδούχες, ωστόσο, αντέδρασαν και μείωσαν σταδιακά τη διαφορά, ενώ οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ στη συνέχεια της περιόδου.

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