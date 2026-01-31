Ο Παναθηναϊκός πέρασε νικηφόρα από τη Λυών, επικρατώντας εκτός έδρας της Βιλερμπάν με 79-78, στο παιχνίδι που έριξε την αυλαία της 25ης αγωνιστικής της Euroleague. Σε μια αναμέτρηση με χαμηλό σκορ, οι «πράσινοι» έκαναν τη δουλειά, αν και στο φινάλε έβαλαν μόνοι τους δύσκολα στον εαυτό τους. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν προηγήθηκε ακόμη και με 15 πόντους (54-69 στα 4’12” πριν το τέλος), ωστόσο αντιμετώπισε τα τελευταία λεπτά με χαλαρότητα, με αποτέλεσμα το παιχνίδι να έρθει στον πόντο στο φινάλε του.

