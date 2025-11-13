Στη Μαδρίτη απέναντι στη Ρεάλ ολοκληρώνει την «διαβολοβδομάδα» της Ευρωλίγκας ο Παναθηναϊκός (21:45, NovaSports Prime). Οι «πράσινοι» προέρχονται από μία σημαντική νίκη με σκορ 101-95 στην έδρα της Παρί και αναζητούν ακόμα μία στο ματς για την 11η αγωνιστική.

Με αυτό το παιχνίδι το «τριφύλλι» θα ολοκληρώσει ένα διάστημα συνεχόμενων εκτός έδρας αγώνων, επιστρέφοντας στο «Telekom Center Athens» για τις επόμενες τρεις αγωνιστικές.

Για τον Παναθηναϊκό δεν υπολογίζονται οι Ματίας Λεσόρ, Ρισόν Χολμς, Ομέρ Γιούρτσεβεν και Βασίλης Τολιόπουλος, ενώ τα βλέμματα θα συγκεντρωθούν στον Κένεθ Φαρίντ, μετά το εντυπωσιακό ντεμπούτο που έκανε στη Γαλλία.

Η Ρεάλ δεν έχει καταφέρει να βρει σταθερότητα παρά το εξαιρετικό ρόστερ της, ωστόσο στη Μαδρίτη παραμένει αήττητη. Αμφίβολος είναι ο Μάριο Χεζόνια, που αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στην πλάτη.

Το «τριφύλλι» έχει κερδίσει στα τρία από τα πέντε πιο πρόσφατα μεταξύ τους παιχνίδια, όμως η «Βασίλισσα» μετράει 26 νίκες και 14 ήττες κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι οι Μπελόσεβιτς (Σερβία), Μπισάνγκ (Γαλλία) και Πατσούσιακ (Πολωνία).