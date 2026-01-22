Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στο Τελ Αβίβ τη Μακάμπι (21:05, Novasports Prime), στο ματς για την 24η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Οι «πράσινοι» μετά τη νίκη επί της Μπασκόνια θέλουν να δώσουν συνέχεια στις επιτυχίες τους, δείχνοντας σε ακόμα ένα παιχνίδι βελτιωμένη εικόνα.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν, που στον πρώτο γύρο είχε κερδίσει 99-85 στο Telekom Center Athens (28/10), αναζητεί την 15η νίκη για να πατήσει γερά στην εξάδα και να κυνηγήσει το πλεονέκτημα έδρας.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, απόντες θα είναι οι Κέντρικ Ναν και Ντίνος Μήτογλου, καθώς δεν έχουν ακόμη ξεπεράσει τους τραυματισμούς τους. Ενδιαφέρον έχει να γίνει γνωστό εάν ο Τούρκος προπονητής θα συνεχίσει να έχει ανενεργούς τους Σορτς και Γιουρτσεβέν, ενώ δεδομένα θα έχουν αυξημένο ρόλο οι Τολιόπουλος, Σαμοντούροβ και Καλαϊτζάκης, που έκαναν πολύ καλή εμφάνιση στο ματς με τη Μπασκόνια.

Η Μακάμπι, που έχασε την Τρίτη (20/1) στο ΣΕΦ από τον Ολυμπιακό με σκορ 100-93, είναι βελτιωμένη το τελευταίο δίμηνο και μετρά έξι νίκες σε δέκα παιχνίδια. Στο σύνολο, ωστόσο, μετράει μόλις 9 νίκες και ψάχνει έντονα τα θετικά αποτελέσματα για να προλάβει τα play in.

Πάντως, από την ώρα που επέστεψε στην έδρα της, στο Ισραήλ, η ομάδα του Όντεντ Κάτας μετράει τρεις σε ισάριθμα ματς, έχοντας κερδίσει Βιλερμπάν, Βαλένθια και Ζαλγκίρις. Ο Λόνι Γουόκερ δεν έχει ακόμη ξεπεράσει τον τραυματισμό του στον ώμο και τέθηκε νοκ άουτ, όπως επίσης και οι επίσης τραυματίες Τζον Ντιμπαρτολομέο και Ζακ Χάνκινς.

Διαιτητές του αγώνα θα είναι οι Όλεγκς Λάτισεβς (Λετονία), Ζοσέφ Μπισάνγκ (Γαλλία) και Στιβ Μπίτνερ (Γερμανία).