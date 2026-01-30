Με εκτός έδρας δοκιμασία στη Γαλλία ολοκληρώνεται η 25η αγωνιστική της EuroLeague για τον Παναθηναϊκό AKTOR. Οι «πράσινοι» φιλοξενούνται από τη Βιλερμπάν στην LDLC Arena, με το τζάμπολ της αναμέτρησης να είναι προγραμματισμένο για τις 21:45.

Ο Εργκίν Αταμάν καλείται να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες, καθώς δεν μπορεί να υπολογίζει στον Κέντρικ Ναν, γεγονός που διαφοροποιεί τα πλάνα του για την περιφέρεια. Στην αποστολή που ταξίδεψε στη Γαλλία βρίσκονται, ωστόσο, οι Ρισόν Χολμς και Ντίνος Μήτογλου, δίνοντας επιπλέον λύσεις στη φροντ λάιν.

