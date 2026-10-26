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Η δικηγόρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός έκανε τηλεφωνική παρέμβαση στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» και τοποθετήθηκε με… σκληρή γλώσσα για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ.

Παράλληλα με την ανακοίνωση-απάντηση του Παναθηναϊκού, η Μαργαρίτα Θάνου είχε έντονη αντιπαράθεση με τον Πέτρο Κουσουλό με αφορμή τις κατηγορίες του Βαγγέλη Λιόλιου, με τη συζήτηση να εξελίσσεται σε έντονο κλίμα.

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