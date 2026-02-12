Η σπουδαία μεταγραφή του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στον Παναθηναϊκό είναι πλέον γεγονός, με τους «πράσινους» να ανακοινώνουν την απόκτηση του Αμερικανού φόργουορντ, ο οποίος αναδείχθηκε MVP στο Final Four της Euroleague. Η συμφωνία επιβεβαιώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες με story από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλο, με τον 31χρονο Αμερικανό φόργουορντ να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας 2,5 ετών.

Έπειτα από την εξαιρετική του πορεία με τη Φενέρμπαχτσε, ο Χέιζ-Ντέιβις εξασφάλισε την ευκαιρία να επιστρέψει στο NBA. Ωστόσο, λίγους μήνες αργότερα, ετοιμάζεται να γυρίσει στην Ευρώπη, με τον Παναθηναϊκό να ενισχύει σημαντικά τις πιθανότητές του ενόψει της νέας σεζόν.

Κάπως έτσι, οι πράσινοι εντάσσουν στο ρόστερ τους έναν εξαιρετικό two-way παίκτη (καλό στα επιθετικά του καθήκοντα, αλλά και στα αμυντικά), σε μία θέση στην οποία διαθέτει ήδη τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

