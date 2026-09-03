Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επιστροφή του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αθήνα (18-19/9), με τον ΠΑΟΚ, την Παρτίζαν και την Μπουργκ να είναι οι ομάδες που θα συμμετάσχουν.

Έπειτα από έναν χρόνο απουσίας, το 8ο Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» επιστρέφει στην Αθήνα και θα διεξαχθεί στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2026, στο «Telekom Center Athens». Η διοργάνωση, που έχει καθιερωθεί στη μνήμη του ιστορικού ηγέτη του Παναθηναϊκού, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς για πρώτη φορά θα φιλοξενηθεί στο ανανεωμένο γήπεδο του ΟΑΚΑ.

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