Επιστροφή στις νίκες, μετά την ήττα με 85-78 από την Μπάγερν στο Μόναχο, αναζητά ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Μπασκόνια, στο Telekom Center Athens, για την 23η αγωνιστική. Η Μπασκόνια προέρχεται από εκτός έδρας νίκη με 89-75 επί της Αναντολού Εφές για την 22η αγωνιστική, ενώ στην 21η είχε επικρατήσει με 78-73 στη Βιτόρια της Βιλερμπάν.

Ο Παναθηναϊκός έχει ρεκόρ 13-9 και βρίσκεται στην 8η θέση, ενώ οι Βάσκοι έχουν ρεκόρ 8-14 και βρίσκονται στην 15η θέση.

Οι «πράσινοι» που μετρούν τρεις ήττες στις τελευταίες τέσσερις αναμετρήσεις τους στη Euroleague θα παραταχθούν απέναντι στους Βάσκους, χωρίς τους Κέντρικ Ναν και Ντίνο Μήτογλου, ενώ επιστρέφει στην αγωνιστική δράση ο Νίκος Ρογκαβόπουλος καθώς ξεπέρασε την ίωση. Ο Αμερικανός γκαρντ «τρέχει» για να προλάβει το παιχνίδι με τη Μακάμπι στο Ισραήλ.

Το ζητούμενο είναι η βελτίωση στα «νεκρά» διαστήματα, την ώρα που ο Εργκίν Αταμάν άσκησε σκληρή κριτική στους παίκτες για έλλειψη συγκέντρωσης και αστάθεια.

Οι Βάσκοι ταξιδεύουν στην Αθήνα χωρίς τρεις βασικούς παίκτες. Τον πρώτο σκόρερ Μάρκους Χάουαρντ, τον πολύτιμο Τάντας Σεντεκέρσκις και τον Μαρκίς Νόουελ, ο οποίος προστέθηκε πρόσφατα στο απουσιολόγιο.

Η Μπασκόνια έχει παίκτες με ταλέντο και ικανότητα στο ανοιχτό γήπεδο, κάτι που απαιτεί από τον Παναθηναϊκό συγκέντρωση και έλεγχο του ρυθμού.

Στη Βιτόρια, για την 3η αγωνιστική, ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη με 86-84 με buzzer-beater του Κέντρικ Ναν, ο οποίος δεν θ’ αγωνιστεί την Τρίτη (19/1).

Ο Παναθηναϊκός σημειώνει 87 πόντους μ.ο., ενώ οι Βάσκοι 87,5 μ.ο. Στην άμυνα, ο Παναθηναϊκός υπερέχει με 85 πόντους μέσο όρο, ενώ η Μπασκόνια δέχεται 90,5 πόντους μέσο όρο. Οι Βάσκοι μαζεύουν 36,3 ριμπάουντ μέσο όρο, ενώ οι «πράσινοι» 35 ριμπάουντ μ.ο. Καλύτερος της αντιπάλου του είναι ο Παναθηναϊκός σε ασίστ (19,2 έναντι 17,4) και σε ποσοστό ευστοχίας στα δίποντα (57,1% έναντι 51%).

Στον αγώνα Παναθηναϊκός-Μπασκόνια ορίστηκαν οι διαιτητές Μεντί Ντιφαλά (Γαλλία), Ράιν Πεεράντι (Εσθονία) και Κρίσταπς Κονσταντίνοφς (Λετονία).