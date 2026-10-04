Ο Παναθηναϊκός έκανε περίπατο και επικράτησε 91-52 του ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα της Α1 μπάσκετ των γυναικών. Η προπονήτρια του «τριφυλλιού», Σελέν Ερντέμ, μετά το ματς στο «Παύλος Γιαννακόπουλος» αποθεώθηκε από τον κόσμο και δήλωσε:

«Ήταν ένα δύσκολο ματς για εμάς, ειδικά χωρίς την Αρίκα Κάρτερ και τη Σεντόνα Πρινς. Δουλέψαμε πολύ τις προηγούμενες ημέρες και όλη η ομάδα έπαιξε με ενέργεια σήμερα. Συγχαρητήρια σε όλες τις παίκτριές μου. Παίξαμε πολύ καλή άμυνα, ειδικά στο δεύτερο μέρος. Λατρεύω τους οπαδούς μας. Το έχω πει πολλές φορές ότι είναι ο επιπλέον παίκτης μας».