Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την τελευταία του προπόνηση εν όψει του αυριανού Game 2 των τελικών της GBL απέναντι στον Ολυμπιακό (5/6, 21:00), με τους Κώστα Σλούκα και Νίκο Ρογκαβόπουλο να είναι ακόμη αμφίβολοι για το κρίσιμο παιχνίδι.

Την τελευταία στιγμή φαίνεται πως θα κριθεί η συμμετοχή ή όχι του αρχηγού του Παναθηναϊκού, Κώστα Σλούκα και του Νίκου Ρογκαβόπoυλου, μία ημέρα πριν από το Game 2 των τελικών του Ελληνικού Πρωταθλήματος, που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στο «T-Center».

Οι δύο Έλληνες γκαρντ ακολούθησαν μέρος του προγράμματος της προπόνησης του τριφυλλιού, στέλνοντας θετικά μηνύματα σχετικά με την πορεία της αποθεραπείας τους από τα προβλήματα που τους ταλαιπωρούν.

Οριστική απόφαση αναμένεται να παρθεί λίγο πριν από το τζάμπολ του αυριανού ντέρμπι μεταξύ των δύο αιώνιων αντιπάλων ενώ η συμμετοχή τους αναμένεται να κρίνει και την εξάδα ξένων που θα χρησιμοποιήσουν οι πράσινοι στο Game 2.