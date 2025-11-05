Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται αυτήν την ώρα (Novasports Prime) στο Βελιγράδι απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, για την 9η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «πράσινοι» σε αυτό το ματς καλούνται να νικήσουν τη φορμαρισμένη ομάδα του Τζόρτζεβιτς, καθώς και τις… σημαντικές τους απουσίες, καθώς ως γνωστόν αγωνίζονται χωρίς καθαρό σέντερ

Υπενθυμίζεται ότι εκτός μάχης είναι οι Ρισόν Χολμς και Ομέρ Γιουρτσεβέν, ενώ στους απόντες προστέθηκε και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης.

Όσον αφορά στον Ματίας Λεσόρ, αν και ακόμη δεν είναι έτοιμος να αγωνιστεί, ακολούθησε την αποστολή για ψυχολογικούς λόγους.

Ο Ερυθρός Αστέρας έχει ρεκόρ 6-2 (4-1 εντός και 2-1 εκτός έδρας) μετρώντας έξι συνεχόμενα θετικά αποτελέσματα, ενώ από τη μεριά της η ομάδα του Αταμάνβρίσκεται στο 5-3 (3-1 εντός και 2-2 εκτός έδρας).

Τα δεκάλεπτα: 20-12, 46-32