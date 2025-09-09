Τιμωρήθηκε με πρόστιμο 20.000 ευρώ και ποινή αποκλεισμού από το Super Cup του 2026 ο Παναθηναϊκός, καθώς είχε δηλώσει αδυναμία συμμετοχής στο Super Cup του 2025, το οποίο θα διεξαχθεί στη Ρόδο, το διάστημα 26-27 Σεπτεμβρίου. Τη θέση των «πρασίνων» στο φετινό Super Cup θα πάρει η Καρδίτσα.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός είχε καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση για την πλήρη αναμόρφωση του θεσμού του Super Cup, η οποία, όμως δεν έγινε δεκτή.

Εν συνεχεία, οι «πράσινοι» δήλωσαν αδυναμία συμμετοχής, λόγω της συμμετοχής τους στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», στην Αυστραλία.