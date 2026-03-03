Το «παράθυρο» των εθνικών ομάδων έκλεισε και ο Παναθηναϊκός στρέφει πλέον όλη την προσοχή του στο μεγάλο ντέρμπι της EuroLeague απέναντι στον Ολυμπιακό (6/3, 21:15, ΣΕΦ).

Οι «πράσινοι» έχουν μείνει πίσω στη βαθμολογία μετά την τρίτη διαδοχική ήττα, με τελευταία αυτή από την Παρί και με εννέα αγωνιστικές να απομένουν, τα περιθώρια στενεύουν για τους Πρωταθλητές Ευρώπης του 2024.

Τα ευχάριστα νέα αφορούν τον Κέντρικ Ναν, ο οποίος ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπώρησε και, εκτός απροόπτου, θα είναι διαθέσιμος. Η επιστροφή του προσφέρει σημαντική επιθετική ώθηση σε μια κρίσιμη καμπή της σεζόν.

