Με το ένα… πόδι στους «8» του EuroCup Γυναικών βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, μετά το τεράστιο «διπλό» που πέτυχε επί πολωνικού εδάφους. Οι «πράσινες» συνέτριψαν με 76-49 τη Ζαγκλιέμπε Σοσνόβιετς, στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα στη φάση των «16» της διοργάνωσης και πλέον, με τη διαφορά των 27 πόντων, θα την υποδεχθούν στο Telekom Center Athens την Τετάρτη (21/1, 19:00), με στόχο να σφραγίσουν την πρόκριση.

Η «σκληρή» άμυνα, κυρίως στο πρώτο και τέταρτο δεκάλεπτο, η απόλυτη κυριαρχία στα ριμπάουντ (53-38) και οι… ορεξάτες επιθετικά Φιτζγκέραλντ (27π.) και Πρινς (22π., 18ρ., 4 μπλοκ) απλοποίησαν το έργο του Παναθηναϊκού. Οι «πράσινες» εξασφάλισαν διαφορά εννέα πόντων στο τέλος της πρώτης περιόδου (17-26), την οποία διατήρησαν μέσα από την άμυνά τους, πριν το καταιγιστικό τέταρτο δεκάλεπτο, όπου έτρεξαν επιμέρους σκορ 4-22(!) για το τελικό 49-76.

Τα δεκάλεπτα: 17-26, 33-44, 45-54, 49-76