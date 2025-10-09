O Παναθηναϊκός ήταν συγκεντρωμένος στα πρώτα 20 λεπτά, αλλά δεν κατάφερε να διατηρήσει τον ρυθμό του, γνωρίζοντας την ήττα με 92-73 από την Αβενίδα στο κλειστό του Χολαργού, στην πρεμιέρα του 7ου ομίλου του εφετινού EuroCup Γυναικών.

Η ομάδα της Σελέν Ερντέμ παρουσίασε θετικά στοιχεία στο πρώτο εικοσάλεπτο, όπου είχε ανταγωνιστικό πρόσωπο και κράτησε το παιχνίδι σε ισορροπία. Ωστόσο, το δεύτερο ημίχρονο αποδείχθηκε καθοριστικό, καθώς οι Ισπανίδες επέβαλαν πλήρως τον ρυθμό τους και με όπλο τη διάρκεια σε άμυνα και επίθεση απέκτησαν σαφές προβάδισμα, το οποίο διατήρησαν μέχρι τέλους.

Από πλευράς Παναθηναϊκού, ξεχώρισε η Ιωάννα Κριμίλη με 16 πόντους (4/8 τρίποντα) και 7 ασίστ, ενώ η Κρίστιν Βίτολα πρόσθεσε 12 πόντους και 7 ριμπάουντ. Η Σεντόνα Πρινς είχε θετική παρουσία με 11 πόντους και 7 ριμπάουντ, αλλά και 5 λάθη.

Από την Αβενίδα έλαμψαν οι Σαβόντε Ζίλους με 24 πόντους, Καντίγια Κέιβ με 22 πόντους, 9 ριμπάουντ και η Κλαούντια Σοριάνο με 17 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 20-19, 39-41, 58-71, 73-92

Παναθηναϊκός (Ερντέμ): Μπράουν 7, Γαλανόπουλος 11 (1), Πολυμένη, Βίτολα 12, Χατζηλεοντή 10, Κριμίλη 16 (4), Χατζηγιακουμή 6 (2), Πρινς 11.

Αβενίδα (Μοντανάνα): Σοριάνο 17 (1), Σπεαφίκο 6 (2), Στουπάλοβα 2, Αρόχο 2, Ζίλους 24 (2), Μέγιερς 8, Βιγιάρο 7 (1), Έρικστρουπ 4, Κέιβ 22.