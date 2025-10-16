Με ένα τεράστιο «διπλό» συνδύασε ο Παναθηναϊκός την πρώτη νίκη του στον 7ο όμιλο του εφετινού EuroCup Γυναικών. Οι «πράσινες» επικράτησαν με 82-69 της Νεπτούνας επί λιθουανικού εδάφους, για την 2η αγωνιστική της διοργάνωσης, ισορροπώντας το ρεκόρ τους σε 1-1 και υποχρεώνοντας τη γηπεδούχο ομάδα στην πρώτη ήττα της.

Ένα ονειρικό σε άμυνα και επίθεση τρίτο δεκάλεπτο, έφερε την ανατροπή και έβαλε τα θεμέλια για την πρώτη νίκη του Παναθηναϊκού.

Το «τριφύλλι», το οποίο είχε πάρει τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο -9 (42-33 στο 20΄), απάντησε με ένα επιμέρους σκορ 7-24(!) στην τρίτη περίοδο μπαίνοντας στον… επίλογο του αγώνα στο +8 (49-57).

Δίχως να χάσει τη διάρκεια του στο κομμάτι της παραγωγικότητας, ο Παναθηναϊκός έμεινε σε απόσταση ασφαλείας και η λήξη του αγώνα τον βρήκε στο +13 (82-69).

Η Ιωάννα Χατζηλεοντή με 17 πόντους και 8 ριμπάουντ άγγιξε το νταμπλ νταμπλ. ενώ η Τζέιλιν Μπράουν (19π., 9ρ., 3ασ.) οδήγησε την «πράσινη» επίθεση.

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 42-33, 49-57, 69-82

Οι συνθέσεις:

ΝΕΠΤΟΥΝΑΣ (Αϊρόσιους): Μιχάλκο 6, Σιζαουσκάιτε, Σολόποβα 7 (1), Ρίκαρντς 3, Λιεπίνα 13, Σινισκάιτε 3 (1), Βίλκα 13 (1), Μπίκλε 22 (4), Παλιούλιτε 2.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ερντέμ): Φιτζέραλντ 14, Μπράουν 19 (1), Γαλανόπουλος 6, Πολυμένη, Βίτολα 10, Χατζηλεοντή 17 (1), Κριμίλη 13 (3), Χατζηγιακουμή 3 (1), Υφαντοπούλου.

Χρ.Ανδρ.

Με πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ