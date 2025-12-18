Πανηγυρική πρόκριση στη φάση των «16» του EuroCup Γυναικών πήρε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε με 69-68 του Ερυθρού Αστέρα στο Βελιγράδι, για τη φάση των «32» της διοργάνωσης, πετυχαίνοντας τη δεύτερη νίκη του απέναντι στη σερβική ομάδα, η οποία αποκλείστηκε από την ευρωπαϊκή συνέχεια.

Το σύνολο της Σελέν Ενρέμ, ανέβασε την απόδοσή του στην τέταρτη περίοδο και κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση, με τις Κριμίλη (21 πόντοι, 7 ριμπάουντ) και Φιτζέραλντ (19 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ) να ξεχωρίζουν, οδηγώντας τις «πράσινες» στην πρόκριση. Άτυχη της βραδιάς η Ιωάννα Χατζηλεοντή, η οποία τραυματίστηκε στον ώμο και με την επιστροφή στην Αθήνα θα υποβληθεί σε μαγνητική.

Τα δεκάλεπτα: 19-15, 34-33, 51-44, 68-69

Ερυθρός Αστέρας (Μαλίκοβιτς): Κάτανιτς 2, Σούγιτς 11 (1), Άντερσον 14 (1), Μίτροβιτς 8, Μάζικ 4, Γιακούποβα 16 (2), Τούρουντιτς 4, Λισόβα-Εμπάκα 3, Φάνκαμ 6.

Παναθηναϊκός (Ερντέμ): Φιτζέραλντ 19 (1), Κωτούλα 2, Γαλανόπουλος 9 (1), Βίτολα 2, Χατζηλεοντή 8, Κριμίλη 21 (3), Πρινς 8.