Με κεκτημένη ταχύτητα από το σπουδαίο «διπλό» στην Κωνσταντινούπολη ο Παναθηναϊκός (10-6) υποδέχεται απόψε (21:15, Novasports Prime) την πρωτοπόρο, Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη (12-4), στο Telekom Center Athens, για την 17η αγωνιστική της Euroleague.

Οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν, με την ψυχολογία στα ύψη μετά τη νίκη τους επί της πρωταθλήτριας Ευρώπης, Φενερμπαχτσέ θέλουν να πάρουν το ροζ φύλλο απέναντι στους Ισραηλινούς προκειμένου να πλησιάσουν στην κορυφή της βαθμολογίας (αυτή τη στιγμή απέχουν δύο νίκες).

Στην προσπάθεια για «back to back» νίκες, κι ενώ είχαν προηγηθεί «back to back» ήττες από τη Βαλένθια εντός και την Αρμάνι στο Μιλάνο, το μοναδικό όνομα που θα είναι γραμμένο στο απουσιολόγιο του Εργκίν Αταμάν θα είναι αυτό του Ματίας Λεσόρ.

Κι αυτό γιατί ο Ρισόν Χολμς ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Όμως, η αγωνιστική απραξία του για αρκετές εβδομάδες δημιουργεί ερωτήματα ως προς το αν και πόσο θα τον χρησιμοποιήσει απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ ο Αταμάν.

Ο Κώστας Σλούκας θα είναι έτοιμος απέναντι στη Χάποελ, καθώς δεν αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό τραυματισμό. Η ανησυχία για τον αρχηγό της ομάδας είχε προκληθεί όταν αποχώρησε 15″ πριν το τέλος του ματς με τη Φενερμπαχτσέ χθες (16/12) στην Κωνσταντινούπολη.

Οι Ισραηλινοί προέρχονται από σημαντική νίκη, με 84-78 επί του Ερυθρού Αστέρα στην «Pais Arena» της Ιερουσαλήμ, για την 16η αγωνιστική και συνολικό σερί νικών 3-0.

Στο Telekom Center Athens θα διεκδικήσουν την 4η διαδοχική νίκη τους μετά από αυτές επί των Βιλερμπάν, Βίρτους Μπολόνια και Ερυθρού Αστέρα.

Διαιτητές του αγώνα Παναθηναϊκός-Χάποελ Τελ Αβίβ ορίστηκαν οι Εμίν Μογκούλκοτς (Τουρκία), Κάρλος Κορτές (Ισπανία) και Τόμας Μπισουέλ (Γαλλία).