Η άφιξη του Κένεθ Φαρίντ στον Παναθηναϊκό είχε άμεσο αντίκτυπο και η εξαιρετική του απόδοση, του χάρισε το βραβείο του MVP του Νοεμβρίου στην Euroleague. Υπογράφοντας στις 9 Νοεμβρίου, ο Φαρίντ δεν έχασε χρόνο για να εξελιχθεί σε κομβικό παίκτη για την ομάδα, βοηθώντας τους «πρασίνους» να ολοκληρώσουν τον μήνα με ρεκόρ 4-0, και να αναρριχηθούν στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Φαρίντ είχε μέσο όρο 13,5 πόντους με 64.5% ευστοχία, 7,5 ριμπάουντ – ανάμεσά τους 4 επιθετικά – και 2 μπλοκ ανά αγώνα τον Νοέμβριο. Η ασταμάτητη ενέργεια και το αθλητικό του πάθος ήταν εμφανή, καθώς τερμάτισε δεύτερος στα μπλοκ και έκτος στα ριμπάουντ σε όλη τη EuroLeague για τον μήνα. Τα εντυπωσιακά του καρφώματα και οι ηχηρές τάπες του έδωσαν ώθηση στον Παναθηναϊκό και στους φιλάθλους του, σηματοδοτώντας την επιστροφή του σε ελίτ επίπεδο.

«Δεν ήξερα τι να περιμένω, αλλά πριν το καταλάβω έπαιζα – και όχι απλώς έπαιζα, ξεκινούσα βασικός – και βοηθούσα σημαντικά την ομάδα», είπε ο Φαρίντ στο podcast EuroLeague & Friends: MVP Talk. «Η χημεία φάνηκε ότι υπήρχε από την πρώτη μέρα. Ένιωσα σαν να ήμουν εδώ χρόνια».

Το βραβείο MVP του Μήνα βρίσκεται πλέον στην 20ή του σεζόν. Ο νικητής επιλέγεται από την Euroleague με βάση τη δική του απόδοση και της ομάδας του στον μήνα που εξετάζεται. Το βραβείο Νοεμβρίου βασίστηκε στους αγώνες από την 9η έως τη 13η αγωνιστική.

Ο Φαρίντ γίνεται ο όγδοος παίκτης του Παναθηναϊκού που κατακτά το βραβείο, μετά τους: Γιάκα Λάκοβιτς (Φεβρουάριος 2005), Μάικ Μπατίστ (Νοέμβριος 2006), Ραμούνας Σισκάουσκας (Απρίλιος 2007), Δημήτρης Διαμαντίδης (Δεκέμβριος 2010, Μάρτιος–Απρίλιος 2012, Απρίλιος 2013), Κρις Σίνγκλετον (Μάρτιος 2017), Νικ Καλάθης (Μάρτιος 2019) και Κέντρικ Ναν (Απρίλιος 2024, Φεβρουάριος 2025).

«Εγώ και ο (κόουτς) Αταμάν γνωριστήκαμε πρώτα στο γήπεδο», είπε ο Φαρίντ. «Ήρθα στην προπόνηση με την ίδια χαρούμενη διάθεση, απολαμβάνοντας τη στιγμή. Του λέω, “Γεια σας κόουτς, χαίρομαι πολύ που σας γνωρίζω επιτέλους”. Και μου απαντά: “Ουάου, νιώθω την ενέργειά σου αμέσως”. Δέσαμε από την πρώτη στιγμή».

Στις 2 Νοεμβρίου, ο Φαρίντ αγωνιζόταν στην Ταϊβάν όταν ο σέντερ του Παναθηναϊκού, Ομέρ Γιουρτσεβέν, τραυματίστηκε, ενώ ήδη απουσίαζαν οι Ρισόν Χολμς και Ματίας Λεσόρ. Οι «πράσινοι» είχαν χάσει δύο σερί αγώνες και τρεις στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια, και ξαφνικά βρίσκονταν μπροστά σε μια περίοδο χωρίς «καθαρόαιμο» σέντερ.

Εκεί μπήκε ο Φαρίντ. Εντάχθηκε στην ομάδα μια εβδομάδα αργότερα, και έκανε μία προπόνηση πριν πετάξει για τη Γαλλία, όπου έκανε το ντεμπούτο του απέναντι στην Παρί για τη 10η αγωνιστική. Η εμφάνιση πήγε καλύτερα από κάθε προσδοκία: ο Φαρίντ οδήγησε τον Παναθηναϊκό σε εκτός έδρας νίκη 95-101, σημειώνοντας 17 πόντους, 10 ριμπάουντ και 3 μπλοκ.

Συνέχισε με 16 πόντους και 8 ριμπάουντ στη νίκη-δήλωση στο γήπεδο της Ρεάλ Μαδρίτης για την 11η αγωνιστική. Στην πρώτη του εμφάνιση στην Αθήνα είχε 9 πόντους, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 4 κοψίματα στη συντριπτική νίκη επί της Ντουμπάι για τη 12η αγωνιστική, ενώ έκλεισε τον μήνα με 12 πόντους και 7 ριμπάουντ απέναντι στην Παρτιζάν για τη 13η αγωνιστική.

«Ήμουν ο Κένεθ Φαρίντ, “The Manimal”, στο NBA — σταρ για την ομάδα μου, ο κόσμος ερχόταν για φωτογραφίες, αυτόγραφα», πρόσθεσε. «Αλλά τώρα το συναίσθημα αυτό είναι δεκαπλάσιο εδώ. Πάντα είμαι πρόθυμος να ανταποδώσω την αγάπη, γιατί μας τη δίνουν, και μου δίνουν την ενέργεια που χρειάζομαι για να ανταγωνίζομαι κάθε βράδυ».

Από την ημέρα που εντάχθηκε ο Φαρίντ, ο Παναθηναϊκός εκτοξεύτηκε στο 9-4, ισοβαθμώντας στην κορυφή της EuroLeague στο τέλος Νοεμβρίου. Η ικανότητά του να κυριαρχεί στη ρακέτα και να βγάζει γρήγορες επιθέσεις τον έχει μετατρέψει σε βασικό πυλώνα της επιτυχίας των «πρασίνων» και σε παίκτη που πρέπει να παρακολουθεί κανείς όσο προχωρά η σεζόν.