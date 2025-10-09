Με στόχο να επανέλθει στον δρόμο των επιτυχιών και να πετύχει τη δεύτερη νίκη του στην εφετινή Euroleague ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται απόψε (21:30, Novasports 4) στη Βιτόρια απέναντι στην Μπασκόνια, για την 3η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Οι «πράσινοι» προέρχονται από την εντός έδρας ήττα με… θύτη την Μπαρτσελόνα και, όπως είναι φυσικό, θέλουν να αφήσουν πίσω τους αυτό το παιχνίδι και να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα.

Η ομάδα του Αταμάν μπήκε με το… δεξί στην Greek Basketball League, επικρατώντας του ΠΑΟΚ, σ’ ένα ματς που ο Ντίνος Μήτογλου ήταν ασταμάτητος.

Έτσι, χωρίς προβλήματα, πέραν της γνωστής απουσίας του Ματίας Λεσόρ, ψάχνουν στη Χώρα των Βάσκων το 2-1 στη φετινή διοργάνωση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το αποψινό ματς είναι ιδιαίτερο για τον Nίκο Ρογκαβόπουλο, καθώς θα κληθεί να αντιμετωπίσει την πρώην ομάδα του, η οποία του έδωσε την ευκαιρία να αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Euroleague και να αποδείξει τις δυνατότητες του στο κορυφαίο επίπεδο.

Την ίδια ώρα, οι Βάσκοι έχουν ξεκινήσει με δύο ήττες, αφού μετά από την ήττα από τον Ολυμπιακό ηττήθηκαν και από τη Βιλερμπάν στη Γαλλία.

Αυτό σημαίνει πως οι παίκτες του Πάολο Γκαλμπιάτι αισθάνονται πίεση και θα τα δώσουν όλα, για να ικανοποιήσουν το φίλαθλο κοινό τους, με μία πρώτη νίκη, η οποία λαμβάνει μεγαλύτερη αξία, αν επιτευχθεί απέναντι στον Πρωταθλητή Euroleague 2024 και οικοδεσπότη του φάιναλ φορ του 2026.

Το παιχνίδι θα διευθύνουν οι Νταμίρ Γιαβόρ (Σλοβενία), Λούκα Καρντούμ (Kροατία) και Χουσεΐν Τσέλικ (Τουρκία).

Όσον αφορά στην προϊστορία οι δυο ομάδες έχουν βρεθεί αντιμέτωπες 38 φορές, είτε σε regular season είτε σε playoffs και Final Four Ευρωλίγκας, με τους «πράσινους» να έχουν το… πάνω χέρι, μετρώντας 20 νίκες συνολικά έναντι 18 των Βάσκων.