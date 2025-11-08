Το Περιστέρι προσπάθησε να σταθεί ανταγωνιστικά απέναντι στον Παναθηναϊκό, όμως ο Κέντρικ Ναν ήταν αυτός που καθόρισε την εξέλιξη του αγώνα, οδηγώντας τους «πράσινους» σε άνετη νίκη με 89-72, στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Greek Basketball League.

Παρά τις σημαντικές απουσίες (Τολιόπουλος, Χολμς, Λεσόρ και Γιούρτσεβεν), η ομάδα του Εργκίν Αταμάν επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της και βελτίωσε το ρεκόρ της σε 4-1 (2-0 εντός, 2-1 εκτός). Ο Ναν πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση, σημειώνοντας 27 πόντους σε 25 λεπτά συμμετοχής, χωρίς να εκτελέσει ελεύθερη βολή.

Το Περιστέρι, που αγωνίστηκε χωρίς τους Βαν Τούμπεργκεν και Γιάνκοβιτς, υποχώρησε στο 3-2 (2-1 εντός, 1-1 εκτός). Οι παίκτες του Βασίλη Ξανθόπουλου παρουσίασαν θετική εικόνα στο πρώτο ημίχρονο και αντέδρασαν στις αρχές της τρίτης περιόδου, ωστόσο δεν είχαν την απαιτούμενη διάρκεια για να φανούν απειλητικοί στο φινάλε.

Oι Νίκολς, Χάρις και Ιτούνας ξεχώρισαν από πλευράς γηπεδούχων, ενώ για τον Παναθηναϊκό οι Σλούκας, Όσμαν και Μήτογλου δεν βρέθηκαν σε καλή βραδιά, χωρίς ωστόσο η ομάδα τους να απειληθεί ουσιαστικά σε κανένα σημείο του παιχνιδιού.

Τα δεκάλεπτα: 22-22, 43-48, 56-67, 72-89

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΒασίληςΞανθόπουλος): Νίκολς 13 (3), Καρντένας 5 (1), Πετράκης 3 (1), Πέιν 4, Θωμάκος, Ιτούνας 12 (4), Μουράτος, Αμπερκρόμπι 8 (2), Κακλαμανάκης 9, Χάρις 16 (1), Ασημένιος, Παπαγεωργίου 2.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Σορτς 7, Όσμαν 7 (1), Γκραντ 9 (1), Ερνανγκόμεθ 3 (1), Μήτογλου 7, Σλούκας 4, Ρογκαβόπουλος 4, Σαμοντούροβ 4, Κουζέλογλου 8, Ναν 27 (5), Γκριγκόνις 9 (3).