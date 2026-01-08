Συνεχίζεται την Πέμπτη (8/1) και την Παρασκευή (9/1) η Euroleague με την 6η «διαβολοβδομάδα» της και τέσσερις συναρπαστικές αναμετρήσεις που σηματοδοτούν την έναρξη του δεύτερου γύρου της διοργάνωσης.

Ο Παναθηναϊκός του Εργκίν Αταμάν καλείται να αντιδράσει μετά τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα του, αυτή τη φορά εντός έδρας από την Αρμάνι Μιλάνο (74-87). Οι πράσινοι θέλουν απεγνωσμένα να επιστρέψουν στα νικηφόρα αποτελέσματα και να ξεχάσουν την απογοήτευση της Τρίτης. Η Βίρτους Μπολόνια έρχεται με ψηλό ηθικό, αφού εκμεταλλεύτηκε την έδρα της και επικράτησε της Ζαλγκίρις (83-79). Υπενθυμίζεται ότι στον πρώτο γύρο οι Ιταλοί είχαν επικρατήσει με 92-75 στη Μπολόνια.

Οι αγώνες της βραδιάς για την 21η αγωνιστική της Euroleague:

18:00 Novasports 4HD Ντουμπάι – Φενέρμπαχτσε

21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Βίρτους

21:30 Novasports 5HD Βαλένθια – Μονακό

21:45 Novasports 4HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Η συνέχεια θα δοθεί την Παρασκευή (9/1) με άλλα πέντε παιχνίδια. Μετά τη συγκινητική νίκη επί του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι των «αιωνίων» (87-82) και την ήττα στην Κωνσταντινούπολη από τη Φενέρμπαχτσε (88-80), οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζώκα επιστρέφουν στην έδρα τους για να αντιμετωπίσουν τη γερμανική Μπάγερν. Οι Βεζένκοφ, Ντόρσεϊ και Μιλουτίνοφ θα είναι οι ηγέτες που θα προσπαθήσουν να κρατήσουν τον Ολυμπιακό ψηλά στη βαθμολογία με στόχο την πρόκριση στα playoffs με πλεονέκτημα έδρας.

Οι υπόλοιποι αγώνες της Παρασκευής:

20:00 Novasports 5HD Ζαλγκίρις Κάουνας – Ερυθρός Αστέρας

21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου

21:30 Novasports Start Μπασκόνια – Βιλερμπάν

21:30 Novasports 6HD Αρμάνι Μιλάνο – Αναντολού Εφές

21:30 Novasports 4HD Μπαρτσελόνα – Παρτίζαν

Η 21η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί στις 3 Μαρτίου με την αναμέτρηση Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί.

Η βαθμολογία

1.Χάποελ Τελ Αβίβ 14-6

2.Βαλένθια 14-6

3.Φενέρμπαχτσε 13-6

4.Μονακό 13-7

5.Μπαρτσελόνα 13-7

6.Ρεάλ Μαδρίτης 12-8

7.Παναθηναϊκός 12-8

8.Ζάλγκιρις Κάουνας 11-9

9.Ολυμπιακός 11-8

10.Ερυθρός Αστέρας 11-9

11.Bίρτους Μπολόνια 10-10

12.Αρμάνι Μιλάνο 10-10

13.Ντουμπάι 9-11

14.Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-12

15.Μπάγερν Μονάχου 7-13

16.Παρί 7-13

17.Μπασκόνια 6-14

18.Αναντολού Εφές 6-14

19.Βιλερμπάν 6-14

20.Παρτίζαν 6-14

* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε