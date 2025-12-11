Με στόχο τη νίκη που θα τον επαναφέρει στα θετικά αποτελέσματα ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Αρμάνι στο Μιλάνο (21:30, Novasports Prime), σε παιχνίδι για τη 15η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Την περασμένη Παρασκευή (5/12), το «τριφύλλι» γνώρισε την εντός έδρας ήττα με 89-79 από τη Βαλένθια και απώλεσε νικηφόρο σερί τεσσάρων αγώνων, ενώ ακολούθησε η άνετη νίκη με 110-66 κόντρα στον Πανιώνιο στο «Telekom Center Athens», στο ματς όπου ο Νίκος Ρογκαβόπουλος έγραψε ιστορία έχοντας 40 πόντους με ρεκόρ 12 τριπόντων.

Στο αγωνιστικό μέρος, οι Όσμαν και Χολμς δεν έχουν ξεπεράσει τους τραυματισμούς τους και δεν ταξίδεψαν στο Μιλάνο, ενώ εκτός παραμένει και ο Λεσόρ.

Η Αρμάνι Μιλάνο, που βρίσκεται στην 11η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 7-7, θα έχει σημαντικές απουσίες με τους Λορέντζο Μπράουν, Μάνιον, Φλακαντόρι και Ντιοπ να παραμένουν εκτός αγωνιστικής δράσης. Αντίθετα, επιστρέφει ο Γκούντουριτς, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε τις προηγούμενες εβδομάδες, ενώ είναι πολύ πιθανό να αγωνιστεί και ο Τονούτ.

Η ιταλική ομάδα θέλει επίσης να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, καθώς ηττήθηκε στη Βιτόρια από την Μπασκόνια, με 88-78, για την 14η αγωνιστική.

Τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και η Αρμάνι έχουν υψηλά ποσοστά ευστοχίας σε μακρινά σουτ, με τον Άρμονι Μπρουκς να μετρά 17 εύστοχα τρίποντα στα τελευταία πέντε ματς των Ιταλών. Ο Παναθηναϊκός υπερέχει στην παραγωγικότητα με 88,7 πόντους μ.ο. ανά αγώνα, ενώ η Αρμάνι σημειώνει 84,1 μ.ο. ανά αγώνα. Οι «πράσινοι» δέχονται 85,6 πόντους μέσο όρο ενώ οι Ιταλοί 83,8 πόντους μ.ο.

Την περσινή σεζόν οι Ιταλοί είχαν νικήσει με 87-75 στο Μιλάνο, ενώ ο Παναθηναϊκός ήταν εκείνος που επικράτησε, με 103-74, στην Αθήνα και στο παιχνίδι του πρώτου γύρου.

Το παιχνίδι oρίστηκαν να διευθύνουν οι Μιγκέλ Άνχελ Πέρες (Ισπανία), Αρτούρας Σούκις (Λιθουανία) και Στιβ Μπίτνερ (Γερμανία).

Η 15η αγωνιστική

Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου

21:05 Novasports Start Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βιλερμπάν

21:30 Novasports Prime Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός

21:30 Novasports 5HD Βαλένθια – Αναντολού Εφές

21:45 Novasports 6HD Παρί – Ζαλγκίρις Κάουνας

22:00 Novasports 4HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μπασκόνια

Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου

18:00 Novasports 5HD Ντουμπάι – Μπάγερν Μονάχου

20:30 Novasports 4HD Μονακό – Φενέρμπαχτσε

21:30 Novasports Prime Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός

21:30 Novasports Start Βίρτους Μπολόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ

21:30 Novasports 5HD Παρτίζαν – Ερυθρός Αστέρας

Βαθμολογία

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 10-4

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 9-5

Παναθηναϊκός 9-5

Μονακό (Μονακό) 9-5

Βαλένθια (Ισπανία) 9-5

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 9-5

Ολυμπιακός 8-5

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 8-5

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 8-6

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 8-6

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 7-7

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 7-7

Ντουμπάι (ΗΑΕ) 6-8

Αναντολού Εφές (Τουρκία) 5-9

Παρί (Γαλλία) 5-9

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 5-9

Παρτιζάν (Σερβία) 5-9

Μπασκόνια (Ισπανία) 5-9

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 4-10

Βιλερμπάν (Γαλλία) 3-11